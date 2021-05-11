Европейские эксперты исключили из списка безопасных популярную пищевую добавку [ Редактировать ]
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Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) обновило свои рекомендации относительно безопасных пищевых добавок. Из него убрали E171 - диоксид титана (TiO₂). Европейский регулятор больше не считает это вещество гарантированно безопасным при употреблении в пищу.
После рассмотрения всех имеющихся релевантных научных данных, агентство EFSA заключило, что подозрение на генотоксичность частиц TiO₂ не может быть исключено. Основываясь на этом, эксперты EFSA больше не могут рассматривать диоксид титана как безопасный при употреблении в пищу. Это означает, что для E171 нельзя установить допустимый дневной уровень потребления.
Генотоксичность - способностью приводить к повреждению ДНК, что потенциально может вести к мутациям и возникновению онкологических заболеваний.
E171 - это белый пигмент, известный также как титановые белила. Диоксид титана используется как:
- пигмент в малярных красках;
- осветляющая добавка в составе бумаги;
- солнцезащитный компонент кремов;
- краситель для мыла;
- подкраска светлых продуктов питания - жвачек, паст и соусов.
Обновленное заключение EFSA касается только пищевого применения диоксида титана. Пользоваться солнцезащитными кремами с E171 можно и дальше.
Вред от употребления диоксида титана в пищу не доказан. Эксперты не назвали его ядовитым, канцерогенным или опасным. Просто раньше продукты с E171 считались гарантированно безопасными, а теперь такой уверенности нет.
Обеспокоенность безопасностью вещества высказывали некоторые национальные регуляторы. Так во Франции использование E171 запретили "на всякий случай" в 2019 году.
У экспертов EFSA нет полномочий запрещать E171. Этим занимаются национальные правительства и Еврокомиссия.
Напомним, что "Подробности" опубликовали материал о том, какие пищевые добавки больше всего вредят здоровью.
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