Какие пищевые добавки вызывают рак [ Редактировать ]
Многие продукты питания содержат целый набор пищевых добавок. Медики назвали коды тех соединений, которые ведут к развитию онкологии, передает svidok.online.
Определенную угрозу здоровью несут красители, код которых начинается на цифру "1".
Самым опасным признан Е104 (канцероген). Это желтый хинолиновый краситель, запрещенный на территории США. Добавка приводит к аллергии, снижению внимания и активности у детей.
Далее эксперты назвали добавки Е: 155, 142, 129, 127, 123, 124а, 122, 110 и 102.
Среди консервантов опасными назвали начинающиеся на цифру "2". Крайне вредными из них называют борную кислоту с тетраборатом натрия (Е285) и борную кислоту (Е284).
Добавки, начинающиеся с цифры "3", оказывают противоокислительное действие. Особо опасным признан Е385. Вещество связывает магний и кальций, не позволяя им усваиваться.
Опасными для здоровья являются и эмульгаторы. Они поддерживают структуру продукта. А самым опасным из них признан Е512, который может вызвать тошноту и рвоту.
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