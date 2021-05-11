В центре Киева произошел милый случай. Неравнодушные водители помогли утке с утятами добраться до Днепра через оживленную дорогу. Люди помогли пернатой "компании" перейти проезжую часть с очень оживленным движением. Милое видео попала в сеть.

Очевидцы говорят, что неравнодушные водители остановили машины на Набережно-Рыбацкой, как только увидели птичью семью.

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Мужчина и женщина выбежали из собственных машин, после чего знаками показали другим автовладельцам остановиться.Когда же дорогу можно было переходить, киевляне помогли утке сделать это.

Кроме того, утку и ее малышей не оставили на полосе общественного транспорта - им еще помогли добраться до воды. Для этого утку сопровождали почти 200 метров до Днепра.

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