Під час стрілянини у школі в російській Казані загинуло щонайменше дев'ятеро осіб - семеро учнів, вчителька та працівниця школи. Ще понад 20 людей травмовані. Це офіційні дані, які наводить влада Татарстану. Як повідомили в міністерстві внутрішніх справ, вогонь відкрив один нападник.

ЗМІ назвали його ім'я - це 19-річний Ільназ Галявієв, який раніше навчався у цій школі. Частину учнів встигли евакуювати. Спецпризначенці штурмували будівлю, стрілка затримали.

Різні видання з посиланням на джерела серед правоохоронців пишуть, що Галявієв стріляв із рушниці, яку офіційно зареєстрував місяць тому. Напад здійснив, імовірно, з метою помсти.