Стрілянину у Казані: дев'ять людей загинули [ Редактировать ]
Під час стрілянини у школі в російській Казані загинуло щонайменше дев'ятеро осіб - семеро учнів, вчителька та працівниця школи. Ще понад 20 людей травмовані. Це офіційні дані, які наводить влада Татарстану. Як повідомили в міністерстві внутрішніх справ, вогонь відкрив один нападник.
ЗМІ назвали його ім'я - це 19-річний Ільназ Галявієв, який раніше навчався у цій школі. Частину учнів встигли евакуювати. Спецпризначенці штурмували будівлю, стрілка затримали.
Різні видання з посиланням на джерела серед правоохоронців пишуть, що Галявієв стріляв із рушниці, яку офіційно зареєстрував місяць тому. Напад здійснив, імовірно, з метою помсти.
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