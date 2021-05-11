На сході Євросоюзу має бути більше військ НАТО. Так вважають президенти східноєвропейських країн. І з таким закликом вони звернулися до керівництва Альянсу під час мінісаміту в Бухаресті.

Чого саме очікують і які перспективи того, що на зустрічі глав держав у червні Україні нададуть план дій для членства в НАТО - розкаже Олена Абрамович.

Оборонну стратегію для східноєвропейських держав лідери "Бухарестської дев'ятки" обговорили онлайн. До президентів Болгарії, Чехії, Словаччини, Угорщини, Латвії, Литви та Естонії приєднались генсек НАТО та американський президент. І головним питанням зустрічі стали дії Росії на українському кордоні.

Клаус Йоганніс, президент Румунії:

Як союзники на східному фланзі, ми повинні продовжувати зміцнювати стримування і оборону. Ми всі нещодавно стали свідками тривожного нарощування військової потужності з боку Росії на наших - в Чорному морі, в Україні і біля неї.

Що саме можна і слід було б зробити лідери східноєвропейських країн обговорюють зараз, аби виступити з єдиною узгодженою позицією через місяць - на саміті НАТО.

Клаус Йоганніс, президент Румунії:

НАТО має продовжувати зміцнювати свою оборону та позицію стримування, особливо на східному фланзі, послідовно та об'єднано від Балтійського до Чорного моря. Я тому наводив докази, в тому числі, в переговорах з президентом Байденом, за збільшення військової присутності союзників, у тому числі з боку США, в Румунії і на півдні східного флангу.

Обговорили в понеділок питання взаємовідносин з Росією і міністри закордонних справ Євросоюзу. Східні країни, традиційно, наполягали на необхідності висилати російських дипломатів.

Габріелюс Ландсбергіс, міністр закордонних справ Литви:

Росія стає агресивнішою не лише щодо своїх сусідів, таких як Україна, Грузія, Вірменія, Азербайджан. Але й всередині ЄС. Нещодавно розкритий факт, що Росія мала операцію в Чехії у 2014, тобто в країні, що входить до ЄС та НАТО. Не можна залишати без належної відповіді.

Якщо щодо цього інциденту не буде принципової реакції з боку ЄС, Росія трактуватиме це як відкрите запрошення до продовження такої поведінки - наполіг литовський міністр. Проте після зустрічі стало зрозуміло у Брюсселі взяли курс на зниження напруження з Москвою.

Жозеп Боррель, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки:

Ми запевнили Чехію в сильній підтримці Європейського Союзу. Але водночас, я думаю, всі згодні з потребою не продовжувати ескалацію.

І зважаючи на такі заяви, у Києві уже зрозуміли НАТО на саміті в червні не ухвалить рішення про надання Україні плану дій щодо членства. Принаймні про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами цього не станеться, бо деякі союзники не хочуть провокувати Росію.