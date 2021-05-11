Жителька Чернівців закопала власну новонароджену дитину [ Редактировать ]
Народила і закопала. У Чернівцях породіллю підозрюють у вбивстві немовляти. Про госпіталізацію 33-річної жінки з післяпологовим ускладненням поліції повідомили медики. Лікарям жителька Чернівців відмовилася розповідати, де дитина. А згодом усе ж зізналась, що кілька днів тому вдома передчасно народила.
Дитина нібито була мертвою, тому мати й закопала її неподалік міста. Однак точного місця породілля вказати не змогла, і пояснила свої дії шоковим станом.
Віктор Козан, заступник начальника слідчого відділу Чернівецького райуправління поліції ГУНП в Чернівецькій області:
За вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією стаття 117 (вбивство матір'ю новонародженої дитини). Вживаються всі відповідні заходи з приводу фіксування, призначення відповідних експертиз та встановлення місцезнаходження тіла новонародженої дитини.
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