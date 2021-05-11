Народила і закопала. У Чернівцях породіллю підозрюють у вбивстві немовляти. Про госпіталізацію 33-річної жінки з післяпологовим ускладненням поліції повідомили медики. Лікарям жителька Чернівців відмовилася розповідати, де дитина. А згодом усе ж зізналась, що кілька днів тому вдома передчасно народила.

Дитина нібито була мертвою, тому мати й закопала її неподалік міста. Однак точного місця породілля вказати не змогла, і пояснила свої дії шоковим станом.

Віктор Козан, заступник начальника слідчого відділу Чернівецького райуправління поліції ГУНП в Чернівецькій області: