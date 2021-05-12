У Словаччині припинили використання сироватки "AstraZeneca" [ Редактировать ]
Словаччина припиняє використовувати вакцину від "АстраЗенеки". Про це заявили в Міністерстві охорони здоров'я країни. Відповідне рішення ухвалили після смерті 47 річної жінки, що, ймовірно, пов'язана зі щепленням проти коронавірусу.
Пацієнтка отримала вакцину саме від АстраЗенека. Наразі препарат цієї компанії під забороною, проте ті, хто щепився ним уперше, отримають його другу дозу.
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