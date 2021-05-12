За сутки в Украине подтвердили 4 538 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За день заболели 180 детей и 142 медработника.

За последние сутки:

заражений - 4 538,

смертей - 356.

Сделано 38 959 ПЦР-теста, 12 617 ИФА-тестов и 19 807 экспресс-тестов на антиген.

Всего за время пандемии:

заражений - 2 129 073,

смертей - 46 987,

выздоровевших - 1 777 370.

Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (627), Ривненской (471), Полтавской (380), Донецкой (356) и Харьковской (345) областях.

Ранее мы писали, что на территории Украины за минувшие сутки прививку от коронавирусной инфекции получили 37 967 граждан. Известно что в список ожидания на получения вакцины записались 522 273 человека, при этом вторая доза препарата была использована в 428 случаях.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинацию в Украине от коронавируса до Дня независимости должно пройти большинство жителей страны. Правительство должно усилить коммуникацию с регионами по ситуации с заболеваемостью COVID-19.

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