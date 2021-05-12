Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За сутки в Украине подтвердили 4 538 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За день заболели 180 детей и 142 медработника.
За последние сутки:
- заражений - 4 538,
- смертей - 356.
Сделано 38 959 ПЦР-теста, 12 617 ИФА-тестов и 19 807 экспресс-тестов на антиген.
Всего за время пандемии:
- заражений - 2 129 073,
- смертей - 46 987,
- выздоровевших - 1 777 370.
Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (627), Ривненской (471), Полтавской (380), Донецкой (356) и Харьковской (345) областях.
Ранее мы писали, что на территории Украины за минувшие сутки прививку от коронавирусной инфекции получили 37 967 граждан. Известно что в список ожидания на получения вакцины записались 522 273 человека, при этом вторая доза препарата была использована в 428 случаях.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинацию в Украине от коронавируса до Дня независимости должно пройти большинство жителей страны. Правительство должно усилить коммуникацию с регионами по ситуации с заболеваемостью COVID-19.
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