В Японии после травмы, полученной во время боя, скончался 28-летний сумоист Хибикирю (Мицуки Амано). Об этом сообщает scmp.com.

26 марта борец сильно ударился головой об настил во время боя. Он месяц провел в токийской больнице, но в среду, 28 апреля, умер в следствие острой дыхательной недостаточности.

Представители Японской ассоциации сумо заявили, что Хибикирю не получил необходимую медицинскую помощь в первые минуты после инцидента.

Они утверждают, что персонал соревнований с опозданием прибыл ему на помощь. Кроме того, его перевернули на спину, чего, по словам медиков, нельзя было делать из-за возможного повреждения позвоночника.

Мицуки Амано был в сознании и мог говорить, когда его доставили в больницу. Согласно отчетам медиков, у сумоиста развилась дыхательная недостаточность. Судмедэксперты изучают связь между смертью борца и его травмой.

Смерть известного сумоиста вызвала волну общественного возмущения в Японии. От властей требуют ужесточить правила безопасности во время проведения соревнований огромных борцов. По нынешним правилам, врачи, которые обслуживают соревнования, не должны дежурить у помоста. Кроме того, принято ждать, пока борцы встанут сами.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что в Японии десятилетний школьник стал звездой сумо.