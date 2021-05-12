В Ізраїлі оголосили надзвичайний стан [ Редактировать ]
Понад сорок палестинців і шестеро ізраїльтян загинули через ракетні обстріли.
Бойовики ХАМАСУ з сектора Гази випустили майже тисячу ракет по Ізраїлю. Більшість - у бік Тель-Авіва. Ізраїль відповів авіаударами і почав антитерористичну операцію "Вартовий стін".
Поряд зі столицею в місті Лод оголосили надзвичайний стан через заворушення серед арабів. У місті підпалювали автомобілі, 12 людей зазнали поранень у сутичках.
Через ескалацію Рада Безпеки ООН удруге за три дні проводить екстрені консультації.
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