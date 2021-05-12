Зонд Voyager 1 зафіксував шум у космосі [ Редактировать ]
Звук з глибокого космосу. Зонд Voyager-1 уперше зафіксував стійкий шум у міжзоряному просторі.
Як виявили вчені НАСА, це гудіння розрідженого міжзіркового газу. Апарат зміг зафіксувати його, коли покинув Сонячну систему.
Voyager 1 запустили ще 44 роки тому. Зараз він перебуває за 25 мільйонів кілометрів від Землі. Зібрані ним дані дозволять науковцям скласти свого роду карту нерозвіданого космічного простору, а в майбутньому, можливо, сприяти польотам.
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