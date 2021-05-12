Нічний вибух в Івано-Франківську. Пострілом із гранатомета знищено автівку біля супермаркету. Чию машину обстріляли? І чи вдалося з'ясувати, хто це зробив?

Потужний вибух розбудив жителів спального мікрорайону Івано-Франківська близько півночі. Очевидці кажуть: ударна хвиля була такої сили, що у вікнах задрижали шибки. Було враження - ніби завалився якийсь будинок.

А що це було? Це когось зірвали, чи що? Оце рвонуло!

Як виявилося згодом, стріляли по автівці на паркуванні біля супермаркету. Ці кадри в перші хвилини після вибуху зняв Адріан. Він саме проходив повз.

Адріан Волгін, очевидець, колишній учасник АТО:

Пролунав потужний вибух, тобто мені навіть хвилею, навіть трохи по спині. Я не зрозумів, що взагалі відбулося, почав обертатися, я за метрів 10 від себе побачив дим і я якось не задумуючись почав йти туди, щоб переконатися, що там немає людей і надати якусь медичну допомогу.

Допомога нікому не знадобилася - ні в автівці, ні поруч людей не було. У дверях машини - величезна діра, якраз навпроти крісла водія. А біля самої машини очевидці виявили шокуючу знахідку.

Адріан Волгін, очевидець:

Я почав ходити навколо машини і побачив хвіст від гранатомета - це з РПГ дало. Дуже багато людей боялися підходити близько, бо вважали може бути повторний вибух.

Правоохоронці вже з'ясували: стрілок цілив з берега річки Бистриця Солотвинська. Місце вибрав не випадково - там немає жодних камер відеоспостереження.

Христина Максимчак, речниця обласного управління Національної поліції в Івано-Франківській області:

Постріл ймовірно з предмета схожого на ручну протитанкового гранатомета. Автомобіль був припаркований так, що поблизу нього не було інших транспортних засобів. Наразі слідчі розпочали два кримінальні провадження. Проводяться слідчі дії щодо розшуку невідомої особи, яка здійснила злочин, а також чи працював один чи мав спільників.

Мотиви злочину правоохоронці з'ясовують. Щодо самої автівки - відомо небагато: зареєстрована машина на Львівщині, а їздив на ній місцевий спортсмен-дзюдоїст. Ми спробували зв'язатися з ним, та коментувати інцидент чоловік відмовився.