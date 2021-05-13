Сполучені Штати посилюють кібербезпеку. Указ підписав президент США Джо Байден. Документ містить покрокові інструкції для урядових установ, а також залучення до співпраці приватних компаній.

Нагадаємо, 4 дні тому під удар хакерів потрапив один з найбільших трубопроводів. Його роботу було призупинено, що призвело до дефіциту палива на південному сході США. Уряд оголосив у країні надзвичайний стан. У компанії заявили, що не збираються платити викуп хакерам.

Наразі трубопровід запрацював. На повне відновлення може знадобитися кілька днів. Як у Сполучених Штатах давали раду з паливною кризою? Та яких висновків дійшли?

Ситуація серйозна. Ще один штат оголосив режим надзвичайної ситуації. Цього разу Флорида. Губернатор Рон Десантіс побоюється перебоїв із бензином у північних районах штату. У надзвичайних умовах чиновник отримує додаткові повноваження. Зокрема, вже розпорядився зняти обмеження на розмір та масу бензовозів, які можуть їздити автошляхами Флориди.

А в умовах, коли трубопроводи Colonial Pipeline (нагадаю, найбільшої у Сполучених Штатах компанії, яка перекачувала бензин і дизпальне територією країни) і досі заблоковані через кібератаку, бензовози - що зараз здійснюють сотні рейсів і працюють цілодобово - єдина можливість не допустити дефіциту на заправках.

Для цього йдуть на безпрецедентні кроки. Американське агентство з охорони довкілля тимчасово припинило дію екологічних нормативів щодо пального у столиці і ще 12 штатах країни. Логіка зрозуміла: нехай бензин буде хоч і трішки нижчої якості, але ж буде! Уряд, хоч економіка у штатах і ринкова, м'яко взяв під контроль ціни. З великими мережами заправок Міненергетики країни провело переговори, невеличким бізнесам - публічно пригрозило.

Дженніфер Гренхолм, міністр енергетики США:

Власники заправних станцій повинні і будуть діяти відповідально. Ми не терпітимемо, якщо спробують роздути ціни. І федеральні посадовці і посадовці на рівні штатів розслідуватимуть такі дії, щойно побачать, що вартість пального завищують. А споживачів ми просимо повідомляти одразу прокуророві про накручування цін.

Людей вкотре закликають не запасатися бензином - мовляв, ситуація складна, але її втримають. А паніка і ажіотаж лише все погіршать.

Дженніфер Гренхолм, міністр енергетики США:

Як не було слушним запасатися туалетним папером на початку пандемії, так немає і причин запасатися бензином. Особливо зважаючи на те, що трубопровід має бути повністю готовим до експлуатації до кінця тижня.

Але навіть після того, як заблоковані вірусом-здирником комп'ютери й перезавантажать, потрібен буде час, щоб збільшити обсяги. Попит величезний: локальні сховища в багатьох містах уже майже порожні. Трубопровід Colonial Pipeline, комп'ютери якого атакували хакери, не зупинявся ще ніколи в історії країни - і Сполучені Штати уперше побачили, якою вразливою для кібернападів є критична інфраструктура країни.