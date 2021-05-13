У США ліквідовують наслідки кібератаки на трубопроводи [ Редактировать ]
У США після кібератаки відновлює роботу один з найбільших трубопроводів Colonial. У компанії заявили, що процес може тривати кілька днів. Водночас платити хакерам не збираються.
Нагадаємо, кібератака на трубопровід сталася 4 дні тому і призвела до дефіциту палива на південному сході США. Уряд оголосив у країні надзвичайний стан.
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