У США після кібератаки відновлює роботу один з найбільших трубопроводів Colonial. У компанії заявили, що процес може тривати кілька днів. Водночас платити хакерам не збираються.

Нагадаємо, кібератака на трубопровід сталася 4 дні тому і призвела до дефіциту палива на південному сході США. Уряд оголосив у країні надзвичайний стан.