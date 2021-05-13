Британія погодилася перевести в одну зі своїх в'язниць колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича, - про це повідомив британський міністр закордонних справ.

Караджич - один з небагатьох, кого визнали винним у геноциді в Сребрениці 1995 року під час війни на Балканах - тоді було вбито понад 8 тисяч мусульман. Колишнього лідера боснійських сербів засудили до довічного ув'язнення. При цьому суд в Гаазі не вирішив, де саме він відбуватиме покарання. Його мала прийняти одна з країн, що уклали угоди з ООН про приведення у виконання вироків Міжнародного трибуналу.