Британія звинуватила Росію у потуранні кіберзлочинцям [ Редактировать ]
Росія лише вдає боротьбу з порушеннями міжнародних законів, натомість - покриває злочинців, заявив міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб.
За його словами, Москва прихистила злочинні кіберугруповання, які вдаються до атак, аби нашкодити Заходу та підірвати основи демократії. Окрім Росії, у хакерських нападах на різні інституції Рааб також звинуватив Китай, Північну Корею та Іран.
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