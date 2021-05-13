Вакансія мрії: у Британії шукають наглядача для історичного замку [ Редактировать ]
Вакансія "наглядач замку" з'явилася у Великій Британії.
Історична будівля XII століття розташована на острові Сент-Майклз-Маунт. Дістатися туди можна лише човном під час припливу, та прокладеною доріжкою - під час відпливу.
В одній частині замку досі мешкає родина першого власника. В іншій - проводять екскурсії.
В обов'язки офіцера входитиме охорона та щоденний обхід доступних для відвідувачів приміщень. Окрім того, наглядач повинен 5 ночей на тиждень проводити в будівлі.
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