Вакансія "наглядач замку" з'явилася у Великій Британії.

Історична будівля XII століття розташована на острові Сент-Майклз-Маунт. Дістатися туди можна лише човном під час припливу, та прокладеною доріжкою - під час відпливу.

В одній частині замку досі мешкає родина першого власника. В іншій - проводять екскурсії.

В обов'язки офіцера входитиме охорона та щоденний обхід доступних для відвідувачів приміщень. Окрім того, наглядач повинен 5 ночей на тиждень проводити в будівлі.