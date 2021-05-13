Качка-рекордсменка живе в селі Узин Київської області. Глаші породи "українська сіра чубата" виповнилося 25 років. І це рекорд для України.

Ми завітали до міста Узин, щоб на власні очі побачити качку Глашу, яку визнали найстаршою качкою в Україні.

Добрий день! Раді зустрічати нашу ювілярку. Привіт!

Світу Глаша вже побачила, адже вилупилася 25 років тому.

Ігор Іщенко, власник качки:

У тьоті зайшов на подвір'я і там я побачив таких красенів - качки, які з хохолками, принцеси - і мені так захотілось завести їх.

Так маленьке каченя з'явилося в родині Іщенків. Глашу в цій сім'ї люблять усі.

Галина Довгань, власниця качки:

Я захожу і кажу рано: доброго ранку, Глаша, гордість наша і вона - "кря-кря".

Аби офіційно назвати рекордсменкою-довгожителькою, качку оглянув орнітолог. Зокрема, послухав серце. Оглянув лапки, на яких є великі мозолі - показник довготривалого життя. Відкривав дзьоба, зубів у качки вже нема. Орнітологи кажуть: представники таких порід живуть 20, а якщо догляд хороший, то й 25 років.

Інна Зарицька, ветеринарка:

Вони за нею гарно доглядали. Проводили всі профілактичні і щеплення, і обробки. Це дало дуже великий фактор тому що ця тваринка стільки прожила.

У сім'ї Іщенків тварини-довгожителі - не дивина. Скажімо, кішці зараз 17 років. Кролики живуть й до десяти. А Глаша мала в господарстві вірну подругу - курку Розу, яка прожила 18 років.

Ірина Іщенко, власниця качки:

Це треба тільки бачить було. Таке у людей не побачиш отакого дружнього відношення. Вона ж її опікала. Вона ж на одне очко не добачає. Вона її водила, забирала її спати.

Подивіться - Даша. А тут Едуард Філімонович. Льоня. Ну от так. Розумієте? Воно до тебе тулиться.

У чому таємниця довголіття їхніх тварин? Господарі кажуть, передусім у любові до них.