Налоговая нагрузка на тонну произведенного в Украине железорудного концентрата составляет 43 доллара США, написал в Фейсбуке президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Он обратил внимание, что это в десять раз выше суммы в 4 доллара, которая в последнее время часто всплывает в СМИ. В частности, такое предположение в своих соцсетях распространяет экс-нардеп Сергей Лещенко.

"Такие заявления являются абсолютно манипулятивными. Напомню, что рентная ставка – это всего лишь один из платежей, которые бизнес направляет в государственный бюджет. В целом же налоговая нагрузка на тонну железорудного концентрата составляет – 43 доллара США, а это в десять раз выше озвученной в СМИ суммы", - написал Каленков.

Цены на железную руду крайне нестабильны, объяснил он. Они могут меняться в зависимости от экономических циклов и таких форс-мажорных обстоятельств как сегодняшняя эпидемия COVID-19. В частности, текущий рост цен до 200 долл за тонну связывают с сокращением производства в Бразилии и ЮАР, где ситуация с пандемией остается тяжелой. Однако еще недавно стоимость руды не превышала 40 долл за тонну.

"Безусловно, когда рыночная конъюнктура благоприятна, и цены на сырье возрастают, пропорционально растет налогообложение прибыли компаний и увеличиваются инвестиционные программы", - резюмировал Каленков.