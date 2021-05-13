За 15 лет, из стали, произведенной Группой "Метинвест", построены наиболее известные объекты как в Украине, так и за рубежом. На строительство этих объектов было использовано более 70 тыс. тонн украинской стали. Об этом сообщило интернет-издание Forbes.

"Увидеть продукцию "Метинвеста" можно по дороге на работу через знакомый мост, во время просмотра матча на городском стадионе, перед вылетом в другую страну с нового терминала аэропорта и даже за тысячи километров от дома. Forbes собрал 12 знаковых проектов - от Киева до Нью- Йорка, в которых есть частичка украинской стали", - говорится в статье издания.

Так для постройки "Донбасс Арены" в Донецке было использовано 12 000 тонн стали производства Metinvest (комбинат "Азовсталь"). Именно здесь футбольный клуб "Шахтер" обыграл "Челси" и "Арсенал" со счетом 2:1. А в августе 2014 года арена стала центром распределения гуманитарной помощи Фонда Рината Ахметова для жителей Донбасса.

А в Киеве, использовано 5500 тонн стали для строительства Дарницкого моста. Также для реконструкции ЦУМа в Киеве использовано 2 000 тонн стали производства Metinvest. Для восстановления главной спортивной арены Украины, которая может принять 70 000 зрителей - НСК "Олимпийский" использовано 1 700 тонн стали. Здесь выступали разные музыканты мирового уровня, среди которых Мадонна, Джордж Майкл, Depeche Mode. Похвастаться "Метивест" может и тем, что в Киеве из стали компании построено инженерное произведение искусства Стеклянный пешеходный мост. На него использовано 700 тонн стали.

А в Запорожье использовано 480 тонн стали для строительства нового терминала Международного аэропорта "Запорожье". Который входит в топ-6 украинских аэропортов, обслуживающих до 98% пассажиропотока страны.

Украинская сталь была использована и для строительства крупнейшего в мире парусника - Flying Сlipper (Хорватия). Парусник на 90% состоит из стали: 3 000 тонн толстого и тонкого листа для его строительства поставил "Метинвест".

The Shard - 95-этажный небоскреб, самое высокое здание в Великобритании тоже был построен из стали производства Metinvest, а это 5 000 тонн. Небоскреб спроектировал итальянский архитектор Ренцо Пиано, автор Центра Жоржа Помпиду в Париже. Он называет свое творение вертикальным городом, которое охватывает 72 этажа с офисами, квартирами, ресторанами и гостиницей.

Культурное пространство The Shed в районе Hudson Yards (Нью-Йорк). Здесь использовано 8 200 тонн стали производства Metinvest (завод Trametal, Италия). Район Hudson Yards называют крупнейшим частным проектом в сфере недвижимости в истории Соединенных Штатов Америки.

А в городе Генуя, что в Италии, с использованием 18 500 тонн стали построен Мост Святого Георгия. По замыслу архитектора мост напоминает большой белый корабль, летящий над долиной, и является сплошным стальным полотном длиной чуть более километра.

И мало кто знает, что Ворота известного на весь мир Панамского канала построены тоже в украинской стали, производимой "Метинвестом". Здесь использовано 9 000 тонн стали.