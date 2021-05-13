В четверг, 13 мая, командование израильской армии объявило мобилизацию 7 000 резервистов. Решение было принято на фоне конфликта Израиля и Палестины. Они должны прибыть на военные базы. Об этом пишет newsru.co.il.

Сообщается, что призыв резервистов связан с проведением в секторе Газа антитеррористической операции "Страж стен".

Согласно заявлению Армии обороны Израиля, 7 000 резервистов должны прибыть на базы в полной готовности к участию в боевых действиях.

Ранее сообщалось, что ракета ХАМАС пробила систему защиты "Железный купол". Также мы писали о том, что Израиль объявил ЧП на границе с Газой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.