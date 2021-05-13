Израиль объявил мобилизацию тысячи резервистов [ Редактировать ]
В четверг, 13 мая, командование израильской армии объявило мобилизацию 7 000 резервистов. Решение было принято на фоне конфликта Израиля и Палестины. Они должны прибыть на военные базы. Об этом пишет newsru.co.il.
Сообщается, что призыв резервистов связан с проведением в секторе Газа антитеррористической операции "Страж стен".
Согласно заявлению Армии обороны Израиля, 7 000 резервистов должны прибыть на базы в полной готовности к участию в боевых действиях.
Ранее сообщалось, что ракета ХАМАС пробила систему защиты "Железный купол". Также мы писали о том, что Израиль объявил ЧП на границе с Газой.
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