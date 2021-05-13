В четверг, 13 мая, ХАМАС возобновил обстрел территории Израиля, выпустив около 100 ракет. Об этом сообщает Times of Israel.

Два человека получили легкие ранения в городе Кирьят-Гат. Около 10 ракет были перехвачены системой ПВО Железный купол над Тель-Авивом. Одна из ракет разорвалась на городской парковке.

В ХАМАС заявили, что этот запуск ракет стал ответом на ликвидацию израильскими военными ряда командиров движения в секторе Газа. Радикалы утверждают, что теперь используют новый тип ракеты, способный достать до любой точки Израиля. Сегодня в 21:00 ХАМАС намерен использовать тяжелые ракеты дальностью 250 км.

Представитель военного крыла ХАМАС Абу Убайда заявил:

Мы говорим врагу: ваши аэропорты, каждая точка от севера до юга Палестины - в зоне досягаемости наших ракет.

Также он призвал "международные авиакомпании немедленно прекратить полеты в любой аэропорт в оккупированной Палестине".

Израиль сообщает, что ударил по уже четвертому противотанковому ракетному отряду боевиков в Секторе Газе. Ликвидация группы боевиков состоялась у границы Сектора Газа. Радикалы готовились к обстрелу израильской территории. Одновременно ЦАХАЛ ликвидировал военную базу ХАМАС с тремя противотанковыми ракетными установками.

Представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман сообщил, что Железный купол перехватил около 900 ракет. Он отметил, что "если бы не работа Железного купола, число жертв в Израиле было бы намного больше".

Вчера было попадание в многоэтажный дом в городе Сдерот. К сожалению, погиб маленький мальчик шести лет. Его мама тяжело ранена. Ночью были обстрелы и в центре страны. Произошло прямое попадание в многоэтажный дом в Петах-Тикве. Пятеро человек получили ранения. Они доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что ракета ХАМАС пробила систему защиты "Железный купол". Также мы писали о том, что Израиль объявил ЧП на границе с Газой.

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