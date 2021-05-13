Ніхто з українських армійців не постраждав унаслідок обстрілу ворогом автомобіля української групи розмінування. Поблизу селища Мирне ворог ударив із протитанкових ракетних комплексів...

Неподалік Новгородського незаконні збройні формування двічі відкривали вогонь із мінометів 82 калібру. А на околицях Авдіївки, Катеринівки та Водяного застосували гранатомети. Загалом минулої доби було зафіксовано 8 ворожих обстрілів. Ситуацію на передовій огляне Руслан Смєщук.

Приходи по нашій стороні, почали нас поздоровляти. Начали кидають, це прильот, там прильот.

Численні вирви на землі від розриву ворожих снарядів, мін і реактивних гранат. Це наслідки чергового обстрілу бойовиками передових українських позицій на Світлодарській дузі. Як кажуть наші солдати - насипали їм добряче.

Позивний "Батя", військовослужбовець Збройних сил України:

Перший прийшов туда - пристрелочний. Потім начали скласти сюди і внизу. І був ще прильот туда і туда. Кидали щільно, спеціалісти.

На щастя, цього разу минулося без поранених і вбитих. Але коли ворожий вогонь стає вкрай небезпечним, наші вояки теж беруться до зброї.

Ще одна небезпека - ворожі снайпери. Зараз, розповідають бійці, - час складання іспитів для курсантів російських військових вишів та училищ.

Вадим, військовослужбовець Збройних сил України:

Снайпера работают. За счет зелени илет скрытый подход. Отвлекают внимание и пытаются, стрелкотней и пытаются поймать на ответке. Последний раз нас отработал недавно.

Позивний "Батя", військовослужбовець Збройних сил України:

Передають що з Росії снайпера заїжджають. Можливо курсанти здають екзамени. Бо два рази на Муравейнику бачили в російські вчитись.

У якийсь момент чуємо в небі звуки двигуна. Найімовірніше, це безпілотник ОБСЄ. Раптом з позицій бойовиків починають стріляти.

Стріляють по ньому противники, щоб не літав, не дивився що вони копають. А риють вони кожний день.

Що ж до загальної ситуації на фронті, то за минулу добу бойовики щонайменше вісім разів обстрілювали українські позиції. На щастя, минулося без жертв.