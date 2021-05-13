Україна та Франція підписали чотири угоди про співпрацю на загальну суму мільярд 300 мільйонів євро. У рамках домовленостей Франція поставить до України 130 електровозів для "Укрзалізниці", 370 висотних автодрабин для ДСНС. Також держави спільно працюватимуть над покращенням водогону в Луганській області та в Києві.

Третину робіт виконають на українських підприємствах, що, на думку урядовців, створить численні нові робочі місця. Зазначу, більшу частину суми на реалізацію проєктів Україна позичить у Франції. У Кабміні запевняють - гроші позичать під низький відсоток і виплачуватимуть упродовж 10 років.

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ:

Ми сьогодні підписуємо договір с Алстон це стратегічний розвиток промисловості, один із чотирьох проєктів, це проєкт по водопостачанню у Києві, нам вкрай важливо щоб в київському водопроводі була інша якість води зовсім скоро.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: