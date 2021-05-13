У Британії відкрили вакансію - наглядач замку [ Редактировать ]
Вакансія наглядач замку з'явилась у Великій Британії. Історична будівля 12 століття розташована на острові Сент-Майклз-Маунт. Дістатися туди можна лише човном під час припливу та прокладеною доріжкою під час відпливу. В частині замку досі мешкає родина першого власника.
В іншій - проводять екскурсії. До обов'язків офіцера входитиме охорона та щоденний обхід доступних для відвідувачів приміщень. Окрім того, наглядач повинен 5 ночей на тиждень проводити в будівлі.
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