Вакансія наглядач замку з'явилась у Великій Британії. Історична будівля 12 століття розташована на острові Сент-Майклз-Маунт. Дістатися туди можна лише човном під час припливу та прокладеною доріжкою під час відпливу. В частині замку досі мешкає родина першого власника.

В іншій - проводять екскурсії. До обов'язків офіцера входитиме охорона та щоденний обхід доступних для відвідувачів приміщень. Окрім того, наглядач повинен 5 ночей на тиждень проводити в будівлі.