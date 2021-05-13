В четверг, 13 мая, президент Владимир Зеленский издал указ об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Глава государства ввел в СНБО нового министра энергетики Германа Галущенка.

Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Галущенко Германа Валерьевича - министра энергетики Украины.

Указ о введении министра в состав СНБО вступил в силу со дня его опубликования.

Ранее мы писали о том, что Зеленский ввел в действие решение СНБО о децентрализации власти.

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