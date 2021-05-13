Біля Криму тренувалися українські військові [ Редактировать ]
Відбивати атаку противника тренувалися українські військові поблизу межі з окупованим Кримом. Під час навчань задіяли реактивні системи "УРАГАН". За планом маневрів, армійці мали знищити ворожий морський десант, бронетехніку та замасковані пункти управління противника.
Відпрацювали також вправи з дистанційного мінування. На думку командування Об'єднаних сил, українські військові із завданнями впоралися та в разі загострення ситуації готові відреагувати на загрозу.
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