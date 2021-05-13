Франція заключила з Україною угоди про співпрацю [ Редактировать ]
Партнерство на мільярд. Україна та Франція підписали угоди про співпрацю. І домовилися спільно реалізувати чотири проєкти.
Йдеться про поставку для "Укрзалізниці" електровозів, а для ДСНС - автодрабин. Також держави домовилися покращити водопостачання в Луганській області та якість питної води в Києві. Гроші на реалізацію цих задумів Україна позичить у Франції - під низький відсоток на 10 років.
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України:
Ми сьогодні підписуємо договір с Алстон це стратегічний розвиток промисловості, і за це я хочу подякувати особисто прем'єр-міністру за консолідуючі наради які він проводить прорив на фініші цієї складної сдєлки. Один із чотирьох проєктів це проєкт по водопостачанню у Києві, нам вкрай важливо щоб в київському водопроводі була інша якість в один зовсім скоро.
Володимир Зеленський, президент України:
Усі чотири угоди вони дуже актуальні, особливо мені здається питання якості води і водопостачання в Україні це актуальний процес, і я радий, що ми вирішуємо це питання не на місцевому рівні, а точніше не тільки на місцевому рівні, а й на державному, те що вкладаються такі великі гроші, я всіх вітаю з цією подією це важливо як і в луганській області, так і для столиці України.
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