Партнерство на мільярд. Україна та Франція підписали угоди про співпрацю. І домовилися спільно реалізувати чотири проєкти.

Йдеться про поставку для "Укрзалізниці" електровозів, а для ДСНС - автодрабин. Також держави домовилися покращити водопостачання в Луганській області та якість питної води в Києві. Гроші на реалізацію цих задумів Україна позичить у Франції - під низький відсоток на 10 років.

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України:

Ми сьогодні підписуємо договір с Алстон це стратегічний розвиток промисловості, і за це я хочу подякувати особисто прем'єр-міністру за консолідуючі наради які він проводить прорив на фініші цієї складної сдєлки. Один із чотирьох проєктів це проєкт по водопостачанню у Києві, нам вкрай важливо щоб в київському водопроводі була інша якість в один зовсім скоро.

Володимир Зеленський, президент України: