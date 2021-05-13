Казанський суд арештував шкільного вбивцю [ Редактировать ]
Суд у Казані на два місяці заарештував 19-річного Ільназа Галявієва, який напередодні вчинив масове вбивство у школі.
Хлопець вистрілив із рушниці 17 разів, а на вході до будівлі встановив вибухівку. Загинули семеро учнів та дві вчительки, ще понад 20 осіб поранені. На суді Галявієв визнав провину, а видання "Комерсант" повідомило, що торік у нього діагностували атрофію головного мозку. Суд призначив психологічну експертизу.
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