Річка як каналізація. У Харкові активісти та місцеві жителі намагаються врятувати річку Уди. Уже більше ніж десятиліття виправна колонія зливає в неї нечистоти. А ще подрібнений пластик із підприємства, розташованого на території в'язниці.

Небезпечні відходи рознесло вже на 90 кілометрів униз за течією. Екоінспекція - порушення систематично фіксує та видає приписи. Але колонія їх ігнорує. Тож люди влаштували протест. Більше розкаже Світлана Шекера.

Тернівська виправна колонія, що височіє над річкою Уди, скидає в неї абсолютно всі відходи. Від фекалій і непотребу з кухні - до подрібненого пластику з підприємства, що розташоване на території колонії.

Вот это русло течёт из-под забора исправительной колонии. Вот видите пластик везде. Фрагменты, помидоры этикетки разные сюда даже сбрасываются

Ці кадри ми знімали в березні. Тоді в колонії екологічна інспекція відбирала проби води. Місцеві активісти сподівалися - щось зміниться. Утім, марно.

Ганна Смоловик, депутат Новопокровської селищної ради:

Вони прийшли, перевірили підприємство, виявили забруднення, видали припис, але він не виконується, цей припис.

Володимир Моісеєв, місцевий активіст:

Всё, что только можно, всё как оно шло, так и идет сейчас она в реку. Прямо потоком, вот так ничего не изменилось.

Нині активісти та екологи прийшли до Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань.

Екологи принесли з собою відро з ґрунтом, зібраним на березі річки.

Олександр Богданіс, координатор руху "Зелений фронт":

Смотрите вот, он мелкий дробленый пластик от пэт бутылки разноцветной. Я не знаю, как потом это извлекать из реки. Я просто не представляю. Это несомненно имеет масштаб национальной экологической катастрофы. Возмутительнее всего, что оборудование, которое нужно было применить для того, чтобы это не происходило, предельно простое. Это банальное сито.

Чиновники до людей так і не вийшли. Журналістам пояснили: невідомі ще 12 років тому вкрали каналізаційну трубу, що веде від колонії до очисних споруд. Відтоді вирішити проблему з витоками - не можуть.

Ольга Кузнецова, речниця Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань:

Після капітального ремонту у 2014 році була спроба запустити цю систему, але внаслідок її незадовільного стану цього не відбулося. На даний час для ремонту системи водовідведення необхідно близько 14,5 мільйонів гривень.

Прокуратура відкрила одразу два кримінальні провадження щодо зловживань місцевої влади й можливого розкрадання коштів під час ремонту очисних споруд. Та щодо забруднення річки.

Дмитро Чубенко, речник прокурора Харківської області:

За статтею "забруднення водних ресурсів" саме щодо посадових осіб Темнівська виправна колонія, оскільки є факт того, що є викиди в річку, це стовідсотково, це зрозуміло. Це триває дуже тривалий проміжок часу, посадові особи жодних дій за досить тривалий проміжок часу не вчиняли.

Утім, підозрюваних немає. Екологи й активісти десятка громад, де протікає Уди, вимагають негайно припинити зливати в річку стоки й розпочати будівництво колектора. І вже підраховують суму збитків, щоб подати до суду на Темнівську колонію.