Японский олигарх начал подготовку к полету на Луну [ Редактировать ]
В июне 2021 года японский олигарх Юсаку Маэдзава начнет трехмесячную подготовку в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в Звездном городке. Об этом сообщает пресс-служба компании Space Adventures, которая специализируется на космическом туризме.
В декабре он должен отправиться на МКС с космодрома Байконур (Казахстан) как космический турист.
Затем должен состоятся его космический полет на корабле "Союз МС-20" под командованием российского космонавта Александра Мисуркина. Маэдзава ранее успешно прошел необходимые все медицинские осмотры.
Он и его помощник по бизнесу едзо Хирано планируют полететь на российском "Союзе МС-20" с космодрома Байконур 8 декабря 2021 года.
Продолжительность туристического полета в космос составит 12 дней, командиром экипажа будет космонавт Александр Мисуркин.
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В марте он объявил, что выберет восемь человек для совместного полета к Луне. Он станет первым космическим туристом компании SpaceX. Так как бизнесмен выкупил все места, путешествие для его гостей будет бесплатным. Миссия запланирована на 2023 год. В последний раз люди побывали на Луне в 1972 году.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как вертолет Ingenuity совершил полет в один конец на Марсе. В то же время NASA назвали дату отправки в космос первого туриста.
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