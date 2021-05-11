10 мая космический аппарат NASA OSIRIS-REx попрощался с астероидом Бенну, чтобы начать свое путешествие обратно на Землю длиною в 1,4 миллиарда километров. Прибытие космического корабля ожидается в 2023 году, сообщает Engadget.

Зонд находился на орбите астероида с 2018 года, а в прошлом году даже приземлился на его поверхность, чтобы собрать ценные образцы пород для исследований учеными на Земле.

На его борту находится 60 граммов ценнейшего реголита, которые ожидает получить наземная команда ученых. Однако после сбора выяснилось, что часть ценного груза начала рассыпаться из контейнера – на устранение утечки было потрачено ценное время, что задержало аппарат на орбите.

Теперь, когда курс OSIRIS REx направлен на Землю, аппарату предстоит 2,5-летнее путешествие, за время которого кораблю придется дважды облететь Солнце внутри орбиты Венеры, прежде чем он сможет подойти достаточно близко к нашей планете.

Затем 24 сентября 2023 года контейнеры с пробами будут сброшены в атмосферу Земли и приземлятся с парашютом на испытательный и тренировочный полигон штата Юты. Для того, чтобы сброс прошел максимально точно, наземная группа должна будет регулярно вносить поправки, чтобы приближать траекторию зонда к атмосфере Земли.

Процесс этот крайне сложный, потому что малый угол сброса вызовет отскок контейнера от атмосферы, а большой угол вызовет сгорание капсулы.

Сам зонд не вернется на Землю – он навсегда останется в космосе.

Ученые считают, что астероид Бенну существует с момента образования нашей Солнечной системы – ему 4,5 миллиарда лет назад. Собранные OSIRIS-REx обломки помогут дать ответ на вопрос, участвовали ли астероиды в формировании жизни на Земле в том виде, в каком мы ее знаем сегодня.

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