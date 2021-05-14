Трубопровід доставляє на східне узбережжя країни близько 45 відсотків палива

Президент США Джо Байден заявив, що хакери, які вчинили кібератаку на найбільший трубопровід у Штатах, діяли з російської території.

Colonial Pipeline, що доставляє на східне узбережжя країни близько 45 відсотків палива, заявила про збій в роботі 8 травня. За версією ФБР, напад вчинило угруповання Darkseid. Водночас глава Білого дому зазначив: Вашингтон не вважає, що за кібератакою стоїть уряд Росії.

Байден планує обговорити інцидент під час зустрічі з російським президентом Путіним.