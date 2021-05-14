Чемпіонка світу Ріанна Іфланд виконала карколомний стрибок з аеростату (відео) [ Редактировать ]
Австралійка здійснила перший в історії стрибок у воду з рухомої повітряної кулі. Рекордом відзначилася найтитулованіша кліф-дайверка - чотириразова чемпіонка світу Ріанна Іфланд. Вона пірнула у хвилі водосховища Лосток з 18-метрової висоти. Для цього спортсменка піднялася у повітря на спеціальній платформі, прив'язаній до кошика аеростату.
До трюку дівчина готувалася майже рік. А місце вибрала тому, що уподобала тамтешні краєвиди.
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