До трюку дівчина готувалася майже рік

Австралійка здійснила перший в історії стрибок у воду з рухомої повітряної кулі. Рекордом відзначилася найтитулованіша кліф-дайверка - чотириразова чемпіонка світу Ріанна Іфланд. Вона пірнула у хвилі водосховища Лосток з 18-метрової висоти. Для цього спортсменка піднялася у повітря на спеціальній платформі, прив'язаній до кошика аеростату.

До трюку дівчина готувалася майже рік. А місце вибрала тому, що уподобала тамтешні краєвиди.