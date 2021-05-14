"Уже в мае бюджет Украины почувствует увеличение налогов" - гендиректор "Метинвеста" [ Редактировать ]
Группа "Метинвест" в первом полугодии заплатит в 7,5 раз больше налогов, чем годом ранее.
Средства пополнят не только государственный, но и местные бюджеты там, где расположены промышленные объекты холдинга. Финансирование на местах получат коммунальщики, педагоги и врачи.
"За первое полугодие 2021 года предприятия группы "Метинвест" выплатят более 10 млрд грн налогов, налога на прибыль. Для сравнения, в первом полугодии прошлого года, 2020 года, это был 1,4 млрд грн. Это серьезное увеличение, которое уже сейчас, уже в мае месяце почувствует государственный бюджет, почувствуют местные бюджеты", - отметил генеральный директор ООО "Метинвест Холдинг" Юрий Рыженков в эфире ТРК "Украина".
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