Группа "Метинвест" в первом полугодии заплатит в 7,5 раз больше налогов, чем годом ранее.

Средства пополнят не только государственный, но и местные бюджеты там, где расположены промышленные объекты холдинга. Финансирование на местах получат коммунальщики, педагоги и врачи.

"За первое полугодие 2021 года предприятия группы "Метинвест" выплатят более 10 млрд грн налогов, налога на прибыль. Для сравнения, в первом полугодии прошлого года, 2020 года, это был 1,4 млрд грн. Это серьезное увеличение, которое уже сейчас, уже в мае месяце почувствует государственный бюджет, почувствуют местные бюджеты", - отметил генеральный директор ООО "Метинвест Холдинг" Юрий Рыженков в эфире ТРК "Украина".