Спецвыпуск сериала "Друзья": названа дата выхода [ Редактировать ]
В пятницу, 14 мая, HBO Max опубликовал тизер специального выпуска сериала "Друзья". Также была названа и дата выхода серии - 27 мая. Видео появилось в соцсетях и YouTube-канале стримингового сервиса.
Бен Уинстон стал режиссером эпизода под названием "Друзья. Воссоединение". Он работал вместе с создателями оригинального сериала, сценаристами Дэвидом Крейном и Мартой Кауффман.
Съемки проходят в павильоне Stage 24 студии Warner Bros. в Калифорнии, где были отсняты почти все сезоны "Друзей".
В спецвыпуске примут участие все шесть участников оригинального состава:
- Мэттью Перри (Чендлер),
- Дженнифер Энистон (Рэйчел),
- Кортни Кокс (Моника),
- Лиза Кудроу (Фиби),
- Мэтт Леблан (Джоуи),
- Дэвид Швиммер (Росс).
В спецвыпуске также задействованы приглашенные звезды, среди которых футболист Дэвид Бекхэм, певец Джастин Бибер, южнокорейская группа BTS, актер и комик Джеймс Корден, актриса и модель Синди Кроуфорд, певица Леди Гага и другие.
Как известно, новый эпизод снимался без сценария, и актеры участвуют в нем как реальные люди, а не исполнители ролей.
Ранее сообщалось, что звезда сериала "Друзья" ищет девушку в интернете.
Также мы писали о том, что обнаженную звезду сериала "Друзья" "продадут" на аукционе.
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