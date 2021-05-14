В пятницу, 14 мая, HBO Max опубликовал тизер специального выпуска сериала "Друзья". Также была названа и дата выхода серии - 27 мая. Видео появилось в соцсетях и YouTube-канале стримингового сервиса.

Бен Уинстон стал режиссером эпизода под названием "Друзья. Воссоединение". Он работал вместе с создателями оригинального сериала, сценаристами Дэвидом Крейном и Мартой Кауффман.

Съемки проходят в павильоне Stage 24 студии Warner Bros. в Калифорнии, где были отсняты почти все сезоны "Друзей".

В спецвыпуске примут участие все шесть участников оригинального состава:

Мэттью Перри (Чендлер),

Дженнифер Энистон (Рэйчел),

Кортни Кокс (Моника),

Лиза Кудроу (Фиби),

Мэтт Леблан (Джоуи),

Дэвид Швиммер (Росс).

В спецвыпуске также задействованы приглашенные звезды, среди которых футболист Дэвид Бекхэм, певец Джастин Бибер, южнокорейская группа BTS, актер и комик Джеймс Корден, актриса и модель Синди Кроуфорд, певица Леди Гага и другие.

Как известно, новый эпизод снимался без сценария, и актеры участвуют в нем как реальные люди, а не исполнители ролей.

Ранее сообщалось, что звезда сериала "Друзья" ищет девушку в интернете.

Также мы писали о том, что обнаженную звезду сериала "Друзья" "продадут" на аукционе.