В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях ожидается снегопад Источник: ГСЧС Украины

Из-за сильного ветра, дождя и снега в Украине на утро 27 января оказались обесточенными 117 населенных пунктов. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Обрывы линий электропередач зафиксированы в 5 областях:

Житомирская - 79 населенных пунктов;

Киевская - 13;

Одесская - 13;

Черниговская - 11;

Запорожская - 1.

Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

Кроме того, 26 января в связи из-за снегопада и сильного порывистого ветра на отдельных участках дорог в Львовской и Ровенской областях возникли заторы.

Для обеспечения работы снегоочистительной техники, вводилось ограничение движения для крупногабаритного транспорта на участке трассы Р-15 Ковель-Жовква (дорога регионального значения) между селами Тудорковичи - Хоробров Сокольского района Львовской области.

Временно было приостановлено движение крупногабаритного транспорта на двух проблемных участках в Ровенской области (объездная дорога Ровно и трасса Ровно-Луцк в районе села Броники).

"Заторы ликвидированы, движение восстановлено", - подчеркнули в ГСЧС.

Спасатели предупреждают, что 27 января в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях ожидается мокрый снег (образование снежного покрова высотой 10-20 см), а на дорогах возникнет гололедица. В южной части Украины ветер усилится до 15-20 м/секунду.

По состоянию на 8:00 небольшой снег шел в Одесской, Николаевской, Кировоградский и Львовской областях.

Как сообщали "Подробности", в ближайшие дни в Украине снова ударят морозы. Таких заморозков, как пару недель назад, уже не будет, но в некоторых областях температура упадет до -14 градусов.