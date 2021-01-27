В Украине из-за непогоды более сотни населенных пунктов остаются без света (видео) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
Из-за сильного ветра, дождя и снега в Украине на утро 27 января оказались обесточенными 117 населенных пунктов. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Обрывы линий электропередач зафиксированы в 5 областях:
- Житомирская - 79 населенных пунктов;
- Киевская - 13;
- Одесская - 13;
- Черниговская - 11;
- Запорожская - 1.
Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.
Кроме того, 26 января в связи из-за снегопада и сильного порывистого ветра на отдельных участках дорог в Львовской и Ровенской областях возникли заторы.
Для обеспечения работы снегоочистительной техники, вводилось ограничение движения для крупногабаритного транспорта на участке трассы Р-15 Ковель-Жовква (дорога регионального значения) между селами Тудорковичи - Хоробров Сокольского района Львовской области.
Временно было приостановлено движение крупногабаритного транспорта на двух проблемных участках в Ровенской области (объездная дорога Ровно и трасса Ровно-Луцк в районе села Броники).
"Заторы ликвидированы, движение восстановлено", - подчеркнули в ГСЧС.
Спасатели предупреждают, что 27 января в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях ожидается мокрый снег (образование снежного покрова высотой 10-20 см), а на дорогах возникнет гололедица. В южной части Украины ветер усилится до 15-20 м/секунду.
По состоянию на 8:00 небольшой снег шел в Одесской, Николаевской, Кировоградский и Львовской областях.
Как сообщали "Подробности", в ближайшие дни в Украине снова ударят морозы. Таких заморозков, как пару недель назад, уже не будет, но в некоторых областях температура упадет до -14 градусов.
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