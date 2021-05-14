Президент России Владимир Путин заявил, что Украину превращают в "антипода" РФ. Он обсуждает с постоянными членами Совбеза ситуацию в Украине.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Путина, Россия особо внимательно следит за ситуацией в Украине.

"Судя по всему, и это очень печально, Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то Антироссию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Россия сократила транзит газа через Украину еще на 10%. Также мы писали о том, что Зеленский оценил вероятность полномасштабного вторжения России.

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