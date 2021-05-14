За четыре месяца 2021 года транзит российского газа через Украину сократился на 10% в сравнении с прошлым годом. Показатель составил 14,1 млрд куб. м.Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.

Так, через украинскую ГТС в Польшу поставлено 1,2 млрд куб. м газа, в Словакию - 8,4 млрд куб. м, в Венгрию - 2,9 млрд куб. м, в Румынию - 0,4 млрд куб. м, в Молдову - 1,3 млрд куб. об.

В компании напоминают, что мощности ГТС позволят транспортировать гораздо больше газа, но Россия не стала бронировать на май дополнительный объем транзита.

Кроме того, Оператор ГТС отмечает, что с учетом сезонного рыночного спроса в ЕС и ограниченных объемов транспортировки, начиная с 1 апреля цена на газовых хабах демонстрировала рост. По состоянию на 12 мая цена выросла на 36% с начала года - до 26,4 евро за МВт*ч на немецком газовом хабе Net Connect Germany (примерно 279 евро за тысячу кубометров).

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину.

Как сообщали "Подробности", вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в статье для The Wall Street Journal написал, что запуск "Северного потока-2" приведет к тому, что "Украина станет значительно слабее". Новый газопровод приведет к тому, что наша страна будет энергетически "отсоединена от Западной Европы".