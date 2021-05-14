В Одессе произошла перестрелка: объявлен план "Перехват" [ Редактировать ]
В пятницу, 14 мая, в Одессе произошла перестрелка на Балтской дороге. В городе введена специальная полицейская операция "Перехват".
Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
По предварительной информации, неизвестные совершили несколько выстрелов из вероятно травматического оружия в сторону мужчины 1979 года рождения и скрылись на автомобиле.
Пострадавшего госпитализировали с ранением ноги.
На месте происшествия работают правоохранители. Обстоятельства инцидента и причастные устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске мужчина открыл стрельбу на АЗС. Также мы писали о том, что в Харькове мужчина в очереди устроил стрельбу.
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