В пятницу, 14 мая, в Одессе произошла перестрелка на Балтской дороге. В городе введена специальная полицейская операция "Перехват".

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

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По предварительной информации, неизвестные совершили несколько выстрелов из вероятно травматического оружия в сторону мужчины 1979 года рождения и скрылись на автомобиле.

Пострадавшего госпитализировали с ранением ноги.

На месте происшествия работают правоохранители. Обстоятельства инцидента и причастные устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске мужчина открыл стрельбу на АЗС. Также мы писали о том, что в Харькове мужчина в очереди устроил стрельбу.

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