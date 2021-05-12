Стрельба в школе в Казани: стрелок признал вину [ Редактировать ]
Устроивший стрельбу в школе в Казани Ильназ Галявиев признал вину. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Сообщается, что представитель следствия на суде заявил, что Галявиев признал вину. При этом сам казанский стрелок заявил, что не возражает против меры пресечения в виде ареста.
Также на суде следствие подчеркнуло, что он сделал не менее 17 выстрелов в школе. Подозреваемый добавил, что у него нет тяжких заболеваний, хотя ранее неоднократно обращался к врачам из-за сильных головных болей.
В результате его отправили под стражу на два месяца.
Ранее в сети появилось видео с стрелком Ильназом Галявиевым, в котором он объяснил, зачем открывал огонь.
Позже появилось видео, снятое детьми, которые прятались от нападающего.
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