В Ивано-Франковске мужчина открыл стрельбу на АЗС [ Редактировать ]
В селе Черемхов (Ивано-Франковская область) на автомобильной заправке мужчина открыл стрельбу и скрылся на автомобиле. В результате происшествия пострадали два человека.
Как сообщается, на территории заправки были две компании, между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина произвел несколько выстрелов из травматического пистолета.
В результате 32 и 38-летние местные жители получили ранения и были госпитализированы.
После этого правоохранители с привлечением бойцов роты полиции особого назначения разыскали и задержали нападавшего, который скрывался дома. Им оказался 33-летний житель Коломыи.
Следователи начали уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Вскоре мужчине сообщат о подозрении, а суд изберет меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в Индустриальном районе Харькова мужчина устроил стрельбу, когда стоял в очереди. В результате два человека получили ранения. По данным полиции, в очереди в буфет, который работает на вынос, между мужчинами возник словесный конфликт.
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