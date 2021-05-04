В селе Черемхов (Ивано-Франковская область) на автомобильной заправке мужчина открыл стрельбу и скрылся на автомобиле. В результате происшествия пострадали два человека.

Как сообщается, на территории заправки были две компании, между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина произвел несколько выстрелов из травматического пистолета.

В результате 32 и 38-летние местные жители получили ранения и были госпитализированы.

После этого правоохранители с привлечением бойцов роты полиции особого назначения разыскали и задержали нападавшего, который скрывался дома. Им оказался 33-летний житель Коломыи.

Следователи начали уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Вскоре мужчине сообщат о подозрении, а суд изберет меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Индустриальном районе Харькова мужчина устроил стрельбу, когда стоял в очереди. В результате два человека получили ранения. По данным полиции, в очереди в буфет, который работает на вынос, между мужчинами возник словесный конфликт.

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