Россия утвердила список "недружественных стран" [ Редактировать ]
Правительство России утвердило список "недружественных стран", которым будет запрещено нанимать граждан РФ для работы в посольствах. В список попали Соединенные Штаты и Чехия.
Об этом говорится в распоряжении правительства Российской Федерации.
Согласно документу, Чехия может заключать трудовые договоры только с 19 физическими лицами в России, а Соединенные Штаты - ни с кем.
Ранее сообщалось, что Россия внесла США в список "недружественных стран". Также у Путина назвали "красную линию" России в отношении Украины.
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