Правительство России утвердило список "недружественных стран", которым будет запрещено нанимать граждан РФ для работы в посольствах. В список попали Соединенные Штаты и Чехия.

Об этом говорится в распоряжении правительства Российской Федерации.

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Согласно документу, Чехия может заключать трудовые договоры только с 19 физическими лицами в России, а Соединенные Штаты - ни с кем.

Ранее сообщалось, что Россия внесла США в список "недружественных стран". Также у Путина назвали "красную линию" России в отношении Украины.

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