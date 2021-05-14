У центрі Києва почали знищення МАФів [ Редактировать ]
Зачистка Києва від МАФів. Комунальники зносять кіоски в підземному переході на Льва Толстого. За словами підприємців, працівники "Київблагоустрою" прийшли зненацька.
Про демонтаж їх не попереджали. До того ж робочі, кажуть люди, відмовляються показати дозвіл столичної влади на роботи.
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