Партії "Слуга народу" та "Опозиційна платформа - За життя" очолили рейтинг політичних вподобань українців [ Редактировать ]
Свіжі рейтинги партій. Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчої неділі, отримати депутатські мандати змогли б чотири політсили.
За даними центру "Соціальний моніторинг", найбільшу підтримку серед виборців мають:
"Слуга народу" та "Опозиційна платформа - За життя". Розрив між партіями - лише три відсотки. Президентську політсилу підтримують 23,5% відсотка, опозицію - 20,1 відсоток опитаних.
Долають прохідний бар'єр також "Євросолідарність" - майже 18 відсотків і "Батьківщина" з 12 процентами підтримки.
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