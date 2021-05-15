Свіжі рейтинги партій. Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчої неділі, отримати депутатські мандати змогли б чотири політсили.

За даними центру "Соціальний моніторинг", найбільшу підтримку серед виборців мають:

"Слуга народу" та "Опозиційна платформа - За життя". Розрив між партіями - лише три відсотки. Президентську політсилу підтримують 23,5% відсотка, опозицію - 20,1 відсоток опитаних.

Долають прохідний бар'єр також "Євросолідарність" - майже 18 відсотків і "Батьківщина" з 12 процентами підтримки.