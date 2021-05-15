На сьогодні маємо майже 7 тисяч хворих на коронавірус. І майже втричі більше тих, хто одужав - таких понад 17 тисяч. Померли - 322 пацієнти. Усього хворіють нині понад чверть мільйона людей.

Найбільше випадків захворювання фіксують у столиці, Харківській та Дніпропетровській областях.

Укол проти коронавірусу за минулу добу отримали майже 24 тисячі людей. На свою чергу чекають понад півмільйона. А загалом від початку кампанії щепилися 936,5 тисяч українців.