Постанова уряду Зеленського про новий порядок оформлення субсидій має бути негайно скасована, а українцям їх мають перепризначити автоматично. Про це під час форуму львівських депутатів заявив лідер партії "Європейська Солідаоність", п’ятий президент Петро Порошенко. Він, зокрема, нагадав, що у найважчі роки російської агресії держава захищала людей через спрощений механізм отримання субсидій.

"Ми захистили людей, в першу чергу, які мають обмежені доходи, через створення ефективного механізму субсидій. Так, зокрема, в піковий 2017 рік субсидії отримали близько 7 млн домогосподарств. З держбюджету офіційно було виділено 72 млрд грн. А під час опалювального сезону 2020-21 років субсидіями скористалися не 7, а трохи більше 2 млн домогосподарств. 4 з лишнім мільйони залишилися без субсидій, тому що оформити їх стало майже неможливо. А в дербюджеті замість 70 млрд передбачено лише 36 млрд. І при цьому навіть мінсоцполітики потребу в субсидіях на поточний рік оцінило в 46 млрд грн. Нагадаю, що ми давали більше 70", – констатує Порошенко.

"Це означає, що рівень життя людей катастрофічно падає. І тоді, коли наша команда в парламенті відстоювала необхідність збільшення виділення коштів на паливні субсидії, владі треба було гроші переправляти в фонд "великого крадівництва», а не захищати людей", – обурився Порошенко.

"У Страстну п’ятницю Кабінет міністрів України оприлюднив драконівську постанову, якою значно ускладнюється порядок оформлення субсидій. Це означає, що найбідніші люди мають з першого травня в умовах ковіду заново заповнювати декларації, подавати декларації про доходи, про видатки. Особливо цинічно це виглядає, що вони мають особисто їхати і стояти в черзі під час пандемії. Це порушує жорсткі правила безпеки, це не дає можливості уникнути черги і це смертельно небезпечно, особливо для літніх людей", – наголошує п’ятий президент.

"Хочу нагадати, як вирішується це питання. Ми через Укрпошту розіслали бланки, люди могли заповнити ці бланки і відправити назад. Все. Це відбувалося виключно в автоматичному порядку. Дай субсидію, а потім заходь і перевір, якщо ти маєш будь-які підозри щодо коректності її використання. У вас є бази данних фіскальної служби", – пояснює лідер "Європейської Солідарності".

"Уряд має негайно скасувати цю драконівську, грабіжницьку постанову знущання над українцями", – резюмував Порошенко.