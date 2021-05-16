Сведения об аварии были внесены в ЕРДС/ фото: Нацполиция

В Харьковской области легковой автомобиль на большой скорости влетел в грузовик. В результате страшного инцидента есть погибшие.

Трагедия случилась на трассе Киев-Харьков-Должанский. По данным правоохранителей, водитель и 48-летняя пассажирка ВАЗа погибли на месте. Родственники погибшего утверждают, что мужчина ранее перенес инсульт и терял сознание.

Отмечается, что сведения об аварии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 286. за нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Ранее мы писали, что в Одесской области на трассе маршрутка на большой скорости столкнулась с фурой. Среди пострадавших женщины в возрасте 56-ти, 35-ти и 31-го годов. Пострадавшие с травмами отправились в местную больницу.

Кроме того, на трассе Одесса – Вознесенск – Новый Буг автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате аварии погиб водитель легковушки – сотрудник полиции, находившийся вне службы, правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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