Вблизи города Кобеляки в Полтавской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием двух грузовиков.

Авария произошла 9 февраля около 18:00, сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

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"На объездной автодороге Кобеляки - Решетиловка - Днепр произошло ДТП с участием грузовых автомобилей "МАН", под управлением 50-летнего жителя города Львов и "РЕНО" под управлением 56-летнего жителя города Днепр", - говорится в сообщении.

В результате столкновения водители транспортных средств погибли. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшие гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Ранее мы писали о том, что под Донецком случилось ДТП с маршруткой. По предварительным данным, у мужчины-водителя случился инфаркт миокарда, в следствии чего он потерял управление и автобус, съехав на обочину, перевернулся. Медики, прибывшие на место ДТП, отправили шофера в реанимационное отделение.

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