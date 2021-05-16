На территории Украины в понедельник, 17 мая, синоптики объявили штормовое предупреждение в связи с сильными грозами.

По всей стране ожидаются осадки. Днем в южных и центральных областях местами возможны град и шквалы ветра до 20 метров в секунду. Объявлен желтый уровень опасности.

Отмечается, что штормовое предупреждение на 17 мая объявили как в Киеве, так и Киевской области. Так как в понедельник прогнозируются грозы.

Читайте также, совсем скоро на территории всей Украины могут начаться дожди, также синоптики пугают заморозками в конце мая. Понедельника по среду, 17-19 мая, температура понизится всего на 2-3 градуса. Также с 19 мая дожди должны прекратиться, но погода будет прохладной.

Кроме того, в 2021 году лето будет довольно жарким, но также при этом ожидаются дожди с грозами. Июнь будет довольно теплым, а в июле и августе ожидается много дождей и бурь, также народный синоптик дал детальный прогноз на каждый месяц.

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